Приложение для платных парковок в Самаре появится в августе

Для пользователей создадут мобильное приложение. С его помощью можно будет регистрировать, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать её разными способами, оформлять абонементы и применять льготы. Также в приложении разместят правила пользования парковками и внесения платежей. Скачать его можно будет на iOS и Android. Дополнительно появится сайт, где жители смогут следить за развитием парковочной инфраструктуры.