Приложение для платных парковок в Самаре появится в августе

В Самаре до конца августа выберут подрядчика для разработки программного комплекса «Парковки Самары». Конкурс объявило МКУ «Центр организации дорожного движения» в рамках подготовки к введению платных парковок в историческом центре города.
Для пользователей создадут мобильное приложение. С его помощью можно будет регистрировать, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать её разными способами, оформлять абонементы и применять льготы. Также в приложении разместят правила пользования парковками и внесения платежей. Скачать его можно будет на iOS и Android. Дополнительно появится сайт, где жители смогут следить за развитием парковочной инфраструктуры.
Первые 2 тысячи парковочных мест появятся в исторической части города — от улицы Максима Горького и Волжского проспекта до Молодогвардейской. На этих локациях установят камеры фото- и видеофиксации, информационные таблички и дорожные знаки. Стоимость часа парковки — 85 рублей. Для жителей близлежащих домов парковка будет бесплатной с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно в выходные. Первые 15 минут — бесплатны для всех. Итоги аукциона подведут 17 августа.