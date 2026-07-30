В Петропавловске-Камчатском спасатели оказали помощь двум молодым людям, которые не смогли самостоятельно спуститься со склона Никольской сопки в центре города. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения, после чего на место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда МЧС. Прибыв на место, специалисты оперативно обнаружили туристов. С помощью альпинистского снаряжения они по очереди эвакуировали «скалолазов». Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Камчатские спасатели предупреждают об опасности Никольской сопки. Кажется, что подняться на нее очень легко. Однако это обманчивое впечатление — ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней. Кроме того, под самым верхом есть непроходимые места. Источник: ТАСС.
На Камчатке спасли туристов, застрявших на сопке
В Петропавловске-Камчатском спасатели оказали помощь двум молодым людям, которые не смогли самостоятельно спуститься со склона Никольской сопки в центре города. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения, после чего на место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда МЧС. Прибыв на место, специалисты оперативно обнаружили туристов. С помощью альпинистского снаряжения они по очереди эвакуировали «скалолазов». Медицинская помощь.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше