На Камчатке спасли туристов, застрявших на сопке

В Петропавловске-Камчатском спасатели оказали помощь двум молодым людям, которые не смогли самостоятельно спуститься со склона Никольской сопки в центре города. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения, после чего на место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда МЧС. Прибыв на место, специалисты оперативно обнаружили туристов. С помощью альпинистского снаряжения они по очереди эвакуировали «скалолазов». Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. Камчатские спасатели предупреждают об опасности Никольской сопки. Кажется, что подняться на нее очень легко. Однако это обманчивое впечатление — ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней. Кроме того, под самым верхом есть непроходимые места. Источник: ТАСС.