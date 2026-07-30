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Жена звезды «9 роты» Крюкова показала подросшую дочь во время поездки в Рим

Супруга звезды фильма «9 рота» Константина Крюкова Алина в своем личном блоге опубликовала фото с подросшей дочерью Аленой, сделанное во время семейной поездки в Европу.

Супруга звезды фильма «9 рота» Константина Крюкова Алина в своем личном блоге опубликовала фото с подросшей дочерью Аленой, сделанное во время семейной поездки в Европу.

На данный момент жена актера вместе с ребенком находятся в Риме. В посте Крюкова поделилась впечатлениями от путешествия и призналась, что поездка заставила ее по-новому взглянуть на вещи.

— Многое вижу иначе. Иначе становится вызовом и даже требованием, — написала она в публикации.

Константин и Алина Крюковы сыграли свадьбу в 2013 году. Спустя десять лет у супругов родилась дочь. О пополнении в семье пара рассказала поклонникам лишь через месяц после рождения ребенка.

До этого российский актер Андрей Мерзликин рассказал, что вместе с четырьмя детьми уехал отдыхать на Алтай, и опубликовал фотографию с ребятами в джакузи.

Кроме того, артистка Елена Валюшкина поделилась фотографиями своей дочери, которая завершила обучение в университете в Англии. Актриса опубликовала снимки с выпускного Марии в Борнмуте.