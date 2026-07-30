Проблемы в Варшаве ударят по Киеву: чем опасен раскол в польской власти для Украины

Эксперты отмечают, что если к власти придет коалиция радикальных правых партий, Киев может потерять одного из ключевых союзников в Восточной Европе. На фоне парламентских выборов 2027 года это грозит усилением антиукраинской риторики и серьезными политическими барьерами для европейской интеграции Украины.