Проблемы в Варшаве ударят по Киеву: чем опасен раскол в польской власти для Украины

Раскол в ведущей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) может серьезно осложнить отношения Варшавы и Киева. Об этом пишет Politico.
Как передает издание, внутренний конфликт между лидером партии Ярославом Качиньским и экс-премьером Матеушем Моравецким ослабляет позиции некогда монолитной политической силы.
На фоне падения рейтингов PiS усиливает позиции на правом фланге. Из-за этого партия может пойти на жесткие идеологические союзы с евроскептиками и ультраправыми силами, включая «Конфедерацию», чьи лидеры открыто выступают против вступления Украины в Европейский союз.
Эксперты отмечают, что если к власти придет коалиция радикальных правых партий, Киев может потерять одного из ключевых союзников в Восточной Европе. На фоне парламентских выборов 2027 года это грозит усилением антиукраинской риторики и серьезными политическими барьерами для европейской интеграции Украины.
Тем временем между Киевом и Варшавой разгорается конфликт из-за националистов УПА*. Депутаты Европарламента от польской партии «Гражданская платформа» потребовали включить осуждение Владимира Зеленского в доклад о заявке Украины на вступление в ЕС. Причиной стало переименование Киевом элитного воинского подразделения в честь националистов из УПА*.
*Запрещенная в России террористическая организация.