В Челябинской области возможны перебои со связью и сетью 30 июля

В Челябинской области с 10:18 30 июля 2026 года действует режим «Беспилотная опасность». В связи с этим возможны кратковременные перебои мобильной связи и доступа в интернет, предупреждает правительство региона.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие, вести привычный образ жизни, но быть внимательными — следить за обстановкой вокруг и фиксировать любые подозрительные объекты в небе и на земле. При нахождении в зданиях рекомендуется держаться подальше от окон, а при возможности спуститься в укрытия — подвалы, паркинги или нижние этажи.
Тем, кто находится на улице или в машине, советуют незамедлительно пройти в ближайшее здание, переход или паркинг. Категорически запрещено снимать на видео беспилотники и работу систем ПВО. При обнаружении дрона или его обломков необходимо сразу сообщить по номеру 112. Официальные источники призывают доверять только проверенной информации.