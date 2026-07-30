В Челябинской области возможны перебои со связью и сетью 30 июля

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, вести привычный образ жизни, но быть внимательными — следить за обстановкой вокруг и фиксировать любые подозрительные объекты в небе и на земле. При нахождении в зданиях рекомендуется держаться подальше от окон, а при возможности спуститься в укрытия — подвалы, паркинги или нижние этажи.