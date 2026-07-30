Король говорит: Лососёвая путина в Хабаровском крае еще не завершена

— Путина еще не завершена. Впереди — основной ход кеты, и мы сохраняем надежду на улучшение динамики. Практика показывает, что в отдельные годы основные объемы осваиваются именно во второй половине июля — августе. Мы разделяем обеспокоенность Ассоциации предприятий рыбной отрасли и понимаем финансовое давление на бизнес, связанное с календарем платежей за пользование участками. Готовы оперативно реагировать по итогам завершения путины. Если по окончании сезона объективные результаты подтвердят критическое падение вылова в указанных районах, комитет будет инициировать все необходимые процедуры для оказания помощи рыбакам, — отметил Никита Король.