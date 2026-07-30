Король говорит: Лососёвая путина в Хабаровском крае еще не завершена

Несмотря на отставание от прошлогодних показателей, Хабаровский край сохраняет второе место среди регионов Дальнего Востока по объему добычи тихоокеанских лососей. Наиболее сложная ситуация складывается в северных районах, где на результаты промысла повлияли неблагоприятные погодные условия. Вместе с тем специалисты отмечают, что основные подходы кеты еще впереди, а потому рассчитывают на улучшение итогов путины.
По данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, с начала года на Дальнем Востоке добыто 44,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основной объем улова пришелся на Камчатский край — 31,8 тыс. тонн, или 71% от общего вылова. На втором месте находится Хабаровский край, где добыто 8 тыс. тонн, что составляет 18,2% общего объема. Далее следуют Магаданская область (4%), Сахалинская область (3,7%), Приморский край (2,3%) и Чукотка (0,7%).
По видовому составу лидирует горбуша — 27,5 тыс. тонн, или 61,5% общего вылова. Кеты с начала года добыто 10 тыс. тонн (22,7%), нерки — 6,9 тыс. тонн (15,4%). Доля чавычи, симы и кижуча в совокупности не превышает 0,5%.
По итогам первого полугодия на Дальнем Востоке также снизились оптовые цены на наиболее востребованные виды красной рыбы. Кета подешевела на 10% — до 450 рублей за килограмм, нерка — на 5%, до 750 рублей за килограмм. Лососевая путина стартовала 20 мая, а общий прогноз добычи на нынешний сезон составляет 227 тыс. тонн.
По состоянию на 26 июля в Хабаровском крае добыто 8 145 тонн тихоокеанских лососей. За последнюю неделю прирост составил почти 2,9 тыс. тонн. Основную часть улова по-прежнему составляет горбуша — 6 835 тонн (83,9%), кеты добыто 1 283 тонны (15,8%), нерки — 21 тонна (0,3%), остальные виды суммарно не превышают одной тонны.
Почему рыба мельчает и повлияет ли потепление на рыболовство в Хабаровском крае.
Действительно ли глобальное потепление оказывает большое влияние на популяцию рыбы и рыбный промысел.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем добычи в регионе снизился на 33,8%. Отставание по горбуше составляет 36,9%, тогда как по кете — лишь 9,3%, поскольку основной ход этой рыбы еще впереди.
Наибольший объем горбуши — 4 514 тонн — добыт в подзоне Приморье Татарского пролива, где освоено уже 67,4% прогнозного объема. По кете лидируют река Амур и Амурский лиман. Здесь добыто 550 тонн — 43% всей кеты, выловленной в крае. Однако пока освоено лишь 3,9% от прогнозных 14 140 тонн.
Председатель комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Никита Король отметил, что в подзоне Приморья — на побережье Татарского пролива в границах Советско-Гаванского, Ванинского, Ульского и Николаевского районов — добыто более 4,5 тыс. тонн горбуши. Это меньше, чем в предыдущие два года, однако для последних сезонов показатель остается достаточно хорошим, при этом промысел здесь уже близится к завершению.
По словам главы комитета, в Амуре и Амурском лимане продолжается добыча летней горбуши и кеты, а с 20 августа начнется промысел осенней кеты с прогнозным объемом около 13 тыс. тонн. На севере края научные прогнозы по горбуше пока не оправдываются из-за штормовой погоды и сложной гидрометеорологической обстановки, однако по кете сезон только начинается.
— По итогам путины, если предприятия не достигнут результатов, подготовим обращение о переносе платежей на более поздний срок, — подчеркнул Никита Король.
Наиболее благоприятная динамика сейчас наблюдается в Тугуро-Чумиканском районе, где вылов вырос на 2,4% по сравнению с прошлым годом. В Аяно-Майском районе добыча кеты увеличилась на 25,8%.
В то же время наиболее сложная ситуация складывается в Охотском муниципальном округе. Здесь вылов горбуши сократился на 96,6%, а кеты — на 52,9%. По информации краевого комитета рыбного хозяйства, причиной стали аномальные паводки, продолжительные дожди и связанные с ними сложности с подходами рыбы и организацией промысла.
— Путина еще не завершена. Впереди — основной ход кеты, и мы сохраняем надежду на улучшение динамики. Практика показывает, что в отдельные годы основные объемы осваиваются именно во второй половине июля — августе. Мы разделяем обеспокоенность Ассоциации предприятий рыбной отрасли и понимаем финансовое давление на бизнес, связанное с календарем платежей за пользование участками. Готовы оперативно реагировать по итогам завершения путины. Если по окончании сезона объективные результаты подтвердят критическое падение вылова в указанных районах, комитет будет инициировать все необходимые процедуры для оказания помощи рыбакам, — отметил Никита Король.
В России цены на красную икру в сетевой рознице превысили 20 тыс. руб./кг.