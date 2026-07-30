Упавшую с балкона кошку хозяина с инвалидностью спасли в Дивногорске

В Дивногорске помогли снять с крыши пристройки упавшую туда кошку. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель».
Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов 29 июля. Кошка сорвалась с балкона на 6 этаже и приземлилась на крышу пристройки, где находится магазин. Хозяин с ограничениями по здоровью не мог самостоятельно добраться до питомца и обратился за помощью.
Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда прибыли на место, поднялись на крышу и сняли напуганное животное. Кошку сразу передали владельцу. Мужчина поблагодарил спасателей за помощь.
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