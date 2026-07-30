Упавшую с балкона кошку хозяина с инвалидностью спасли в Дивногорске

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов 29 июля. Кошка сорвалась с балкона на 6 этаже и приземлилась на крышу пристройки, где находится магазин. Хозяин с ограничениями по здоровью не мог самостоятельно добраться до питомца и обратился за помощью.