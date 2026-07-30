Жителей Хабаровского края пригласили стать частью общенационального фотопроекта

Для того, чтобы стать частью этого всероссийского проекта, достаточно просто загрузить портретную или семейную фотографию на сайт улыбкароссии.рф, а затем отметить на карте один или несколько городов, связанных с историей семьи или важными воспоминаниями, добавить краткие подписи.