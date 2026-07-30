Жителей Хабаровского края пригласили стать частью общенационального фотопроекта

Жители Хабаровского края могут улыбнуться на всю страну, приняв участие в тематическом общенациональном фотопроекте. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», проект «Улыбка России. Улыбка единства» проводит Дом народов России.
Основная идея этого проекта заключается в демонстрации страны через людей, семьи, регионы, личные истории и образы, объединенные любовью к России. Он отражает многообразие народов России, семейные истории, преемственность поколений и культурные традиции.
Для того, чтобы стать частью этого всероссийского проекта, достаточно просто загрузить портретную или семейную фотографию на сайт улыбкароссии.рф, а затем отметить на карте один или несколько городов, связанных с историей семьи или важными воспоминаниями, добавить краткие подписи.
— Подать заявку необходимо до 6 сентября. По итогам отбора фотографии 20 финалистов появятся в материалах информационной кампании, приуроченной ко Дню народного единства: виртуальной выставке, публикациях в социальных сетях, презентациях и плакатах, — подчеркнули в правительстве Хабаровского края.
К слову, на сайте уже можно увидеть фотографии первых присоединившихся к фотопроекту жителей региона.