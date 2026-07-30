Cбер и партнёры готовы выступать амбассадорами корпоративного волонтёрства в Красноярском крае

Сбер в Красноярске организовал круглый стол «Волонтёры — движущая сила компании и сила HR-бренда».
На мероприятии собрались эксперты волонтёрского сообщества Сбера и партнёры банка — HR-специалисты, менеджеры по внутренним коммуникациям и развитию команды. Среди участников — представители СИБУР, Красцеветмет, Красноярской краевой больницы, КрасЭКо, «Губернских аптек», СибЛидер, университетов региона, Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и другие.
На круглом столе эксперты Сбера рассказали участникам о значимости корпоративного волонтёрства для сотрудников и собственников компаний, подняли вопросы формирования наследия и долгосрочного влияния волонтёрской деятельности на каждого из нас и наше будущее, поделились своими историями добрых дел.
Представители Сбера рассказали о Национальном совете по корпоративному волонтёрству (НСКВ), который существует более 10 лет и объединяет усилия крупного и среднего бизнеса по организации работы с корпоративными волонтёрами. А также поделились опытом корпоративного волонтёрства Сбера, рассказали о его влиянии на сотрудников и повышение их эффективности, роли лидеров в развитии волонтёрских инициатив.
Встреча прошла в преддверии III Всероссийского слёта волонтёров, который состоится в Красноярске с 7 по 9 августа. Регистрация доступна на сайте Слёта.
«Сбер взял на себя инициативу обмениваться опытом со своими партнёрами, вовлекать новых участников в корпоративное волонтёрство в их компаниях. Мы развиваем корпоративное волонтёрство уже много лет. За это время сформировалась большая экосистема проектов, которые помогают поддерживать семьи и детей, развивать образование, заботиться об окружающей среде, создавать возможности для спорта и туризма, помогать социально уязвимым группам и решать другие важные задачи. Мы высоко ценим время, которое сотрудники тратят на волонтёрство, необходимое для нас, для страны, для будущего. Волонтёрство невозможно без вовлеченных людей, которые хотят быть сопричастными к большим изменениям», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.