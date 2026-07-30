Cбер и партнёры готовы выступать амбассадорами корпоративного волонтёрства в Красноярском крае

«Сбер взял на себя инициативу обмениваться опытом со своими партнёрами, вовлекать новых участников в корпоративное волонтёрство в их компаниях. Мы развиваем корпоративное волонтёрство уже много лет. За это время сформировалась большая экосистема проектов, которые помогают поддерживать семьи и детей, развивать образование, заботиться об окружающей среде, создавать возможности для спорта и туризма, помогать социально уязвимым группам и решать другие важные задачи. Мы высоко ценим время, которое сотрудники тратят на волонтёрство, необходимое для нас, для страны, для будущего. Волонтёрство невозможно без вовлеченных людей, которые хотят быть сопричастными к большим изменениям», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.