Исследование NBER: приток мигрантов помогает экономическому росту развитых стран

Их совокупное число увеличилось с примерно 25 млн человек в 1990 году до 100 млн в 2024-м. Около половины из тех, кто переезжал в развитые страны, — люди с высшим образованием. Хотя поначалу высококвалифицированные сотрудники сталкивались со многими проблемами (от незнания языка до отсутствия профессиональных связей), на горизонте десяти лет разрыв с местными обычно сокращался: мигранты подтверждали документы об образовании или получали новое и переходили на более подходящую работу.