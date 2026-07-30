В Омсукчане женщина ударила полицейских и получила принудительные работы

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил ей наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 8 месяцев. Из её заработной платы будут удерживать 10 процентов в доход государства.