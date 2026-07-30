В пермском аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения 30 июля

Временные ограничения ввели в аэропорту Большое Савино, сообщает Росавиация.
Режим «Беспилотной опасности» действует в регионе с 09:45. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Также ввели план «Ковёр» радиусом 100 километров.
В Кирове и Ижевске также закрыты аэропорты. В Удмуртии звучат сирены в 8 районах, а также в Можге и Сарапуле.
29 июля транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в аэропорту. Из-за ограничений около 10 рейсов вылетели с опозданием.
Напомним, одно из промышленных предприятий региона подверглось атаке БПЛА. Подробнее о последствиях произошедшего — в материале сайта perm.aif.ru.
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