ВСУ перепутали свои позиции с российскими у Садков, боевиков ликвидировали

По их данным, бойцы 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ выдвинулись из лесного массива в районе Садков, рассчитывая занять прежние позиции у Могрицы. Однако их встретили российские штурмовые подразделения, после чего завязался стрелковый бой.