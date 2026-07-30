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ВСУ перепутали свои позиции с российскими у Садков, боевиков ликвидировали

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена при попытке выйти из района населенного пункта Садки в направлении Могрицы Сумской области. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили российские силовые структуры.

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена при попытке выйти из района населенного пункта Садки в направлении Могрицы Сумской области. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили российские силовые структуры.

По их данным, бойцы 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ выдвинулись из лесного массива в районе Садков, рассчитывая занять прежние позиции у Могрицы. Однако их встретили российские штурмовые подразделения, после чего завязался стрелковый бой.

— Материалы радиоперехватов показали, что командование украинского подразделения не владело обстановкой на данном участке фронта и ориентировалось на общедоступные ресурсы пропагандистов противника, — цитирует силовиков ТАСС.

23 июля российские войска продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным для нужд ВСУ. В частности, в порту «Южный» они поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения украинской армии.

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