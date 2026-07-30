В окружении Пугачевой высказались о возможном приезде певицы в Россию

Певица Алла Пугачева, которая уехала из России, в ближайшие полгода не планирует приезжать на Родину. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.
«В ближайшие полгода Аллу Борисовну не стоит ждать в Российской Федерации», — отметил собеседник агентства.
Накануне стало известно, что Аллу Пугачеву и ее детей Лизу и Гарри выставляют на улицу в Латвии. Виллу с бассейном в Юрмале, которую более десяти лет снимает Примадонна, вновь выставили на продажу.
Кроме того, Алла Пугачева недавно перенесла тяжелую травму: 77-летняя артистка упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Восстановление заняло долгих четыре месяца. Все это время певица переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке.