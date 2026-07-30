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В Бардымском округе за пять лет обновили почти всю сеть учреждений культуры

За последние пять лет в округе капитально отремонтировали около 90% всех учреждений культуры.

Источник: Комсомольская правда

Во время рабочей поездки в Бардымский округ председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих вместе с главой муниципалитета Халилем Алапановым посетил обновленные социальные объекты и оценил результаты их модернизации.

За последние пять лет в округе капитально отремонтировали 40 сельских клубов, домов культуры и досуговых центров. Это составляет около 90% всех учреждений культуры муниципалитета. Кроме того, за это время были построены три новых объекта.

В ходе визита Валерий Сухих побывал в обновленных культурно-досуговых комплексах в селах Новый Ашап и Тюндюк, посетил новый Дом культуры в Сарашах, а также центр общественных коммуникаций в селе Краснояр-I.

В Барде он ознакомился с работой центральной библиотеки, которая была модернизирована по модельному стандарту. Также спикер посетил Бардымскую центральную районную больницу, где осмотрел отремонтированные корпуса, новое медицинское оборудование и пообщался с сотрудниками учреждения.