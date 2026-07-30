Калининградская область вошла в десятку регионов с лучшими дорогами в России

В расчёт брали трассы опорной сети — дороги, которые связывают крупные города, транспортные узлы и важные объекты инфраструктуры. В Калининградской области нормативам соответствуют 87,9% таких участков — меньше, чем в Мурманской области (88,5%), но больше, чем в Удмуртии (87,7%).