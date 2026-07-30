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Калининградская область вошла в десятку регионов с лучшими дорогами в России

Требованиям отвечают почти 88% основных трасс региона.

Источник: Клопс.ru

Калининградская область заняла восьмое место в России по доле федеральных и региональных дорог, соответствующих нормативам. Об этом, ссылаясь на статистические данные, пишет РИА Новости в четверг, 30 июля.

В расчёт брали трассы опорной сети — дороги, которые связывают крупные города, транспортные узлы и важные объекты инфраструктуры. В Калининградской области нормативам соответствуют 87,9% таких участков — меньше, чем в Мурманской области (88,5%), но больше, чем в Удмуртии (87,7%).

Первое место рейтинга заняла Ивановская область — там нормативам соответствуют более 94% основных дорог. Следом расположились Севастополь с 90% и Курская область с 89,5%. В пятёрку лидеров также вошли Марий Эл и Брянская область, набравшие 89,4% и 89,3% соответственно. В среднем по России требованиям отвечают 75% федеральных и региональных дорог опорной сети.

В прошлом году Калининградская область вошла в топ-30 российских регионов по качеству дорог.

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