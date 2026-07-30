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Дана Борисова призналась, что продюсер Диброва использовал ее дочь ради пиара

Телеведущая Дана Борисова на «Шоу Воли» рассказала, что продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон использовал ее 18‑летнюю дочь Полину ради пиара.

Телеведущая Дана Борисова на «Шоу Воли» рассказала, что продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон использовал ее 18‑летнюю дочь Полину ради пиара.

По словам артистки, она с самого начала не одобряла эти отношения и не скрывала своего негатива к избраннику дочери.

— Позорище! Вспоминать страшно. Человек постоянно фотографируется с пачками денег. У него такая жажда воспользоваться Полиной ради пиара, — высказалась Борисова.

Полина встретила Артура, когда ей было всего 14 лет. Однако роман у них начался уже после ее совершеннолетия.

— Они первый раз и поцеловались на праздновании ее дня рождения, 18 лет. Человек значительно старше, человек, который уговаривал ее раздобыть пригласительные куда‑нибудь, — подытожила телеведущая.

В конце мая стало известно, что дочь знаменитости отказалась от сдачи Единого государственного экзамена. По словам Борисовой, такое решение было принято в связи с болезненным разрывом с молодым человеком.

Кроме того, Дана Борисова подарила своей дочери на 18-летие пластическую операцию. По словам телеведущей, она была не против идеи скорректировать грудь, а вот удаление жировой ткани сперва не поддержала.