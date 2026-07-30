Медики назвали время дежурств в День Омска — 2026

Для оказания своевременной медицинской помощи врачи скорой перейдут в режим повышенной готовности, а на основных праздничных площадках развернут мобильные пункты и дежурные бригады. Любой человек, которому потребуется экстренная помощь, может обратиться к медикам в период их дежурств.
Так, в ведомстве перечислили ключевые места, где будут дежурить бригады скорой 1 августа 2026 года:
— с 12:00 до 22:00 — фестиваль циркового искусства и артистов оригинального жанра «Одна на всех культурная столица. Омск цирковой» и фестиваль молодых исполнителей «Одна на всех культурная столица. Омск молодежный» (пересечение улиц Ленина и Музейной, возле здания по адресу: пл. Дзержинского, 1а);
— с 12:00 до 18:00 — городской праздник «Детство — это Я и Ты» (территория от Тарских ворот до фонтана);
— с 12:00 до 22:00 — концертная программа детских школ искусств «Одна на всех культурная столица. Омск талантливый» (сквер им. А. Т. Алтунина);
— с 19:00 до 22:00 — фестиваль городского романса и авторской песни «Одна на всех культурная столица. Омск романтический» (сквер им. А. Т. Алтунина);
— с 14:00 до 22:00 — фестиваль кино «Одна на всех культурная столица. Омский кинопарк» (Городской сад на ул. Ленина, 23а);
— с 14:00 до 19:00 — турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска» (площадь Победы).
В Минздраве добавили, что на праздничных площадках будут функционировать передвижные медицинские посты, укомплектованные специалистами городских клиник. Обеспечение безопасности жителей Омска и гостей города также возьмут на себя сотрудники Врачебно-физкультурного диспансера и активисты движения «Волонтеры-медики».
Напомним, ранее «СуперОмск» писал о том, что омичам — участникам Сибирского международного марафона, который также запланирован на субботу, 1 августа 2026 года, в обязательном порядке необходимо иметь справку о предварительном медосмотре.