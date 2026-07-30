Медики назвали время дежурств в День Омска — 2026

В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, когда жители и гости города Омска будут отмечать День города и принимать участие в других спортивных и культурных мероприятий, их безопасность будут обеспечивать усиленные наряды медиков. Об этом сообщили в четверг, 30 июля 2026 года, в региональном Минздраве.