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Купил права за 50 тысяч и попался мужчина в Комсомольске-на-Амуре

Поддельное удостоверение мужчина приобрел два года назад у неизвестного продавца.

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который использовал поддельное водительское удостоверение, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Весной этого года сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку. Во время проверки документов у полицейских возникли сомнения в подлинности водительских прав, предъявленных водителем.

Проведенная технико-криминалистическая экспертиза подтвердила: удостоверение было поддельным.

В ходе дознания выяснилось, что мужчина приобрел фальшивые права около двух лет назад. За документ он заплатил неизвестному продавцу 50 тысяч рублей наличными.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ — за использование поддельного документа.

Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. На время следствия и суда мужчина находился под обязательством о явке.