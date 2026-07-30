Грабитель в капюшоне вынес из киоска Хабаровска 69 тысяч

В Хабаровске суд приговорил к году и шести месяцам колонии строгого режима 29-летнего мужчину, который ограбил круглосуточный торговый киоск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Преступление произошло ночью в июне в киоске по продаже табачной продукции на улице Двинской в Индустриальном районе. В торговой точке находилась продавец. Девушка сидела на полу за прилавком, когда в киоск забежал мужчина в куртке с капюшоном, надвинутым на глаза.
Грабитель оказался за стойкой, вырвал из кассового аппарата лоток с деньгами и скрылся.
После ревизии индивидуальный предприниматель оценил ущерб в 69 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Хабаровску. Им оказался 29-летний житель микрорайона Большой Аэродром.
Ранее мужчина уже был судим за кражи и грабежи и отбывал наказание в исправительных колониях.
В ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» хабаровчанин признал вину и возместил причиненный ущерб из личных сбережений.
Суд назначил ему один год и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.