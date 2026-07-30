Грабитель в капюшоне вынес из киоска Хабаровска 69 тысяч

Преступление произошло ночью в июне в киоске по продаже табачной продукции на улице Двинской в Индустриальном районе. В торговой точке находилась продавец. Девушка сидела на полу за прилавком, когда в киоск забежал мужчина в куртке с капюшоном, надвинутым на глаза.