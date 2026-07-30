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За сутки в Ростовской области потушили шесть техногенных пожаров

Двух человек спасли при пожарах в Ростовской области за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 29 июля, подразделения МЧС России по Ростовской области отработали более десяти вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе донского ведомства.

Спасатели ликвидировали шесть техногенных пожаров и пять загораний сухой растительности и камыша. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий. В ходе тушения пожаров пожарным удалось спасти двух человек.

В работах участвовали 192 человека личного состава и 48 единиц спецтехники.

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