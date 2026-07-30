Гинцбург сообщил о сроках получения онковакцины для пациентов с меланомой

НМИЦ определил условия отбора россиян для испытания российской вакцины от меланомы. В первую очередь, претендентами могут стать первичные пациенты с меланомой кожи IIIB-III D стадии. Кроме того, вакцину получат пациенты с локальным рецидивом болезни после хирургического лечения.