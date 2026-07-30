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В Перми создана дирекция по управлению спортивными сооружениями

28 июля в Перми было зарегистрировано ГБУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Ее директором назначен Сергей Сенькин. Соответствующая информация опубликована в базе данных Rusprofile.

28 июля в Перми было зарегистрировано ГБУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Ее директором назначен Сергей Сенькин. Соответствующая информация опубликована в базе данных Rusprofile.

Напомним, ранее сообщалось о реорганизации ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» в форме выделения из его состава государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». Решение о реорганизации связано с необходимостью разделения спортивных и управленческих функций.