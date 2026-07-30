В Нижнем Новгороде 30 июля не будут работать десять светофоров

ул. Барминская около дома № 25 отключение питания с 09.00 до 17.00; ул. Безводная — ул. Рельсовая отключение питания с 09.00 до 12.00; ул. Ореховская — ост. поселок Мостоотряда отключение питания с 09.00 до 12.00; ул. Мостоотряд около дома № 15 отключение питания с 09.00 до 12.00.