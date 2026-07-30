В Нижнем Новгороде 30 июля не будут работать десять светофоров

В четверг, 30 июля, в Нижнем Новгороде зафиксированы неисправности и плановое отключение питания на ряде светофорных объектов. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на указанных участках.
Список адресов с неисправными светофорами:
ул. Космическая (в районе дома № 40); пересечение ул. Максима Горького и ул. Малой Ямской; Окский съезд — ул. Малая Ямская; ул. Родионова (остановка «Медвежья долина»); пр. Гагарина — ул. Ветеринарная; ул. Советская — ул. Ивана Романова.
Адреса с плановым отключением питания:
ул. Барминская около дома № 25 отключение питания с 09.00 до 17.00; ул. Безводная — ул. Рельсовая отключение питания с 09.00 до 12.00; ул. Ореховская — ост. поселок Мостоотряда отключение питания с 09.00 до 12.00; ул. Мостоотряд около дома № 15 отключение питания с 09.00 до 12.00.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед нерегулируемыми перекрестками и пропускать пешеходов. Пешеходам рекомендуется убедиться в безопасности перехода, прежде чем выходить на проезжую часть.
О неисправной работе светофорных объектов можно сообщить по телефону единой диспетчерской службы: 214−52−56 (ежедневно с 8:00 до 20:00).