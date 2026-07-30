Под Клецком аист прилетел на участок к белорусам, чтобы принять душ, сообщает издание «Мiнская праўда».
Владельцы участка в Клецком районе опубликовали в сети Threads* видео с аистом, который прилетел к ним, когда они мыли автомобиль. Белорусы решили, что птица прилетела утолить жажду. Чтобы не испугать аиста дачники уменьшили напор воды, пытаясь дать ему попить.
Но цель визита, как выяснилось была другой. Птица уверенно подошла вплотную к струе воды и начал принимать своеобразный душ на протяжении нескольких минут. Также аист утолил жажду, а потом улетел.
Кстати, живущая рядом с Беловежской пущей 95-летняя белоруска приручила аиста.
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