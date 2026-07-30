Под Клецком аист прилетел на участок к белорусам, чтобы принять душ

Владельцы участка в Клецком районе опубликовали в сети Threads* видео с аистом, который прилетел к ним, когда они мыли автомобиль. Белорусы решили, что птица прилетела утолить жажду. Чтобы не испугать аиста дачники уменьшили напор воды, пытаясь дать ему попить.