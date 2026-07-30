За 85 миллионов продают ресторан в центре Воронежа

Ресторан площадью 426 «квадратов» располагается в доме № 2 по улице Пушкинская, то есть всего в ста метрах от Кольцовского сквера и площади Ленина. Объект подключен ко всем коммуникациям. Продавец допускает торг, отмечая, что помещение можно разделить как минимум на две части и сдавать отдельно.