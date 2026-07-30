С начала года 500 многодетных семей в Красноярском крае получили помощь на развитие ЛПХ

Наибольшее количество многодетных семей, получивших финансовую помощь на ведение личного подсобного хозяйства, проживает в Курагинском, Минусинском и Каратузском муниципальных округах. С начала текущего года данной региональной льготой воспользовались 500 домохозяйств края. Размер субсидии составляет до 70 тысяч рублей и направляется на приобретение сельхозживотных, птицы, саженцев или необходимой техники. Выплаты предназначены для родителей с тремя и более детьми при условии наличия земельного надела и если доход на каждого члена семьи не достигает прожиточного минимума. Воспользоваться правом на получение средств разрешается единожды за год, а совокупный объем помощи за трехлетний период ограничен суммой в 150 тысяч рублей. Выделенная сумма позволяет семье закупить сельскохозяйственных животных, кроликов, домашнюю птицу и пчелиные семьи, а также корма, семенной фонд, рассаду, аграрную технику, инструменты и необходимый инвентарь. При этом необходимо, чтобы семья четко осознавала, каким образом эти покупки будут способствовать росту их прибыли. Развитие личного подсобного хозяйства — один из эффективных способов укрепить многодетную семью. В рамках нацпроекта «Семья» в крае оказываем финансовую поддержку таким хозяйствам. Это даёт сразу несколько преимуществ. Помимо экономии на продуктах и улучшения питания, совместный труд объединяет родителей и детей, учит ребят ценить результат своего труда и брать на себя ответственность. Кроме того, для многих семей это становится первым шагом к самозанятости и стабильному дополнительному заработку, — подчеркнула министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова. Заявки на получение адресной финансовой поддержки для ведения личного подсобного хозяйства принимаются до 1 октября. Подать документы можно онлайн через портал «Госуслуги», при личном визите в МФЦ или в местном органе соцзащиты по адресу регистрации.