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Двум служебным собакам ищут хозяев в Нижегородской области

Несмотря на завершение службы, обе собаки станут надёжными компаньонами и защитниками — они приучены к дисциплине, отличаются послушанием и дружелюбным отношением к людям.

Две немецкие овчарки, завершившие служебную деятельность, нуждаются в новых хозяевах, сообщила пресс‑служба ГУФСИН по Нижегородской области.

Первая — десятилетняя Мальта чепрачного окраса. Ранее она несла службу в исправительной колонии № 7 Варнавинского округа, но из‑за возраста уже не соответствует действующим нормативам. При этом собака здорова, имеет хорошую физическую форму и среднюю упитанность. Мальта отличается спокойным нравом: она контактна, любознательна, не проявляет агрессии. Связаться по поводу её устройства можно с Иваном по телефону 8 904‑782‑91‑86.

Вторая — семилетняя Триша, тоже чепрачного окраса, служила в колонии № 12 Тоншаевского округа. Собака клинически здорова, физически развита, имеет микрочип. По характеру Триша уравновешенная, дружелюбная и послушная. В ГУФСИН считают, что ей лучше подойдёт жизнь в частном доме с просторным вольером. По вопросам её передачи можно обратиться к Анастасии по номеру 8 950‑607‑38‑13.

В ведомстве подчёркивают: несмотря на завершение службы, обе собаки станут надёжными компаньонами и защитниками — они приучены к дисциплине, отличаются послушанием и дружелюбным отношением к людям.

Ранее в Нижегородской области начали искать хозяина запрыгнувшей в электричку собаки.