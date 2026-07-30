Двум служебным собакам ищут хозяев в Нижегородской области

Вторая — семилетняя Триша, тоже чепрачного окраса, служила в колонии № 12 Тоншаевского округа. Собака клинически здорова, физически развита, имеет микрочип. По характеру Триша уравновешенная, дружелюбная и послушная. В ГУФСИН считают, что ей лучше подойдёт жизнь в частном доме с просторным вольером. По вопросам её передачи можно обратиться к Анастасии по номеру 8 950‑607‑38‑13.