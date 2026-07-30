В Осе ищут инвестора для восстановления объекта культурного наследия

В Осе объект культурного наследия «Типография земская» планируют восстановить с привлечением инвестора. Как сообщает краевое минимущество, участникам торгов предлагается приобрести его для последующего восстановления и использования. Речь идет о здании на ул. Карла Маркса, 6, общей площадью 274,5 кв. м, построенном в конце XIX века. В доме на протяжении долгого времени работали государственная городская типография и редакция местной газеты.