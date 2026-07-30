Торги на продолжение благоустройства Каштанового парка в Калининграде планируют объявить к сентябрю

«Сейчас мы завершаем подготовку проекта. Ориентировочно в августе-сентябре отыграем аукцион, и приступим к работам осенью. Мы выплатим в этом году аванс, чтобы подрядчик смог закупить все материалы и хорошо подготовиться. Основные этапы благоустройства запланированы на 2027 год», — пояснила Дятлова.