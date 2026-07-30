Торги на продолжение благоустройства Каштанового парка в Калининграде планируют объявить к сентябрю

Благоустройство Каштанового парка в Калининграде рассчитывают продолжить осенью. Аукцион по выбору подрядчика проведут в конце августа — начале сентября. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
«Сейчас мы завершаем подготовку проекта. Ориентировочно в августе-сентябре отыграем аукцион, и приступим к работам осенью. Мы выплатим в этом году аванс, чтобы подрядчик смог закупить все материалы и хорошо подготовиться. Основные этапы благоустройства запланированы на 2027 год», — пояснила Дятлова.
Ранее власти рассчитывали продолжить работы в парке в июле. Всего на продолжение проекта потребуется ориентировочно 150 миллионов рублей. В порядок приведут участок от Госпитальной до Партизанской.
Подрядчик завершил благоустройство первого этапа парка в 2025 году. На территории от улицы Пролетарской до Госпитальной отремонтировали тротуар и обустроили велодорожку. На входе в парк установили стелу из кортеновской стали с изображением листа каштана.
Территорию за башней Врангеля замостили плиткой серого и красного цветов, на клумбах высадили кустарники. Рядом поставили скамейки и урны. Там установили камеры видеонаблюдения. Специалисты также почистили Парковый ручей у башни Врангеля.