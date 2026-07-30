Российские дети очень рано стали взрослыми

Современные российские дети вступают в период взросления в среднем на два-три года раньше общепринятых прежде сроков. Об этом в беседе с Telegram-каналом Baza рассказала семейный психолог Юлия Аникина.
По ее словам, если еще 10−15 лет назад началом пубертата считался возраст 12−13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8−10 годам.
Причиной столь раннего созревания специалист назвала свободный доступ детей к взрослой цифровой среде, которая ускоряет физиологические, социальные и психические процессы. Кроме того, по наблюдениям Аникиной, современные дети значительно раньше начинают интересоваться сексуальными отношениями и денежными заработками — основной мотив сводится к желанию почувствовать себя взрослым, получить признание и подтвердить собственную ценность.
Чтобы продлить детство, психолог посоветовала родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка и обязательно обеспечить ему занятия в офлайн-среде.
«Детей с ранних лет не стоит вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду», — подчеркнула Аникина.
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