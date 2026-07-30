Под Волгоградом в точке общепита готовили из подозрительных продуктов

На предприятии общественного питания в Волжском Волгоградской области зафиксировано нарушение прослеживаемости подконтрольной продукции. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, инспекторы не обнаружили ветеринарных сопроводительных документов на продукты питания, из которых готовили блюда. По данному факту юрлицу, нарушившему ветеринарное законодательство Российской Федерации, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. И предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.