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Под Волгоградом в точке общепита готовили из подозрительных продуктов

На предприятии общественного питания в Волжском Волгоградской области зафиксировано нарушение прослеживаемости подконтрольной продукции.

На предприятии общественного питания в Волжском Волгоградской области зафиксировано нарушение прослеживаемости подконтрольной продукции. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, инспекторы не обнаружили ветеринарных сопроводительных документов на продукты питания, из которых готовили блюда. По данному факту юрлицу, нарушившему ветеринарное законодательство Российской Федерации, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. И предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.

Фото сгенерировано ИИ.