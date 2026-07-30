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Россия и Индонезия провели учения «Орруда-2026» в Японском море

В Японском море завершились совместные маневры России и Индонезии под названием «Орруда-2026». Главными участниками учений стали российский корвет «Совершенный» и индонезийский фрегат «Густи Нгурах Рай». О ходе тренировок в четверг рассказала пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отметили в ведомстве, «экипажи кораблей двух дружественных стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам (БЭК) и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с проведением стрельб из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия».

На финальном этапе учений моряки отбивали условные атаки с воздуха. По данным пресс-службы, они отразили атаки средств воздушного нападения, провели поиск воздушной цели и условно применили по ней корабельные средства ПВО.

Кроме того, команды отработали спасение на воде. «Для отработки совместных задач были задействованы палубные вертолеты», — уточнили в пресс-службе ТОФ. В программу также вошли маневрирование и тренировки по связи с использованием разных видов сигнализации.

Кульминацией стала «антитеррористическая операция». Как сообщил ТОФ, «затем экипажи кораблей двух стран провели досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение условно захваченного “террористами” судна силами подразделений антитеррористической деятельности кораблей».

Нынешние учения стали вторыми в истории двустороннего военно-морского сотрудничества. Первые учения «Орруда» прошли в Яванском море в ноябре 2024 года. Тогда Россию представляли корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга»; Индонезию — фрегат «Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Касисиепо».

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