Россия и Индонезия провели учения «Орруда-2026» в Японском море

Как отметили в ведомстве, «экипажи кораблей двух дружественных стран провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам (БЭК) и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с проведением стрельб из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия».
На финальном этапе учений моряки отбивали условные атаки с воздуха. По данным пресс-службы, они отразили атаки средств воздушного нападения, провели поиск воздушной цели и условно применили по ней корабельные средства ПВО.
Кроме того, команды отработали спасение на воде. «Для отработки совместных задач были задействованы палубные вертолеты», — уточнили в пресс-службе ТОФ. В программу также вошли маневрирование и тренировки по связи с использованием разных видов сигнализации.
Кульминацией стала «антитеррористическая операция». Как сообщил ТОФ, «затем экипажи кораблей двух стран провели досмотровые действия подозрительных судов, блокирование и освобождение условно захваченного “террористами” судна силами подразделений антитеррористической деятельности кораблей».
Нынешние учения стали вторыми в истории двустороннего военно-морского сотрудничества. Первые учения «Орруда» прошли в Яванском море в ноябре 2024 года. Тогда Россию представляли корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга»; Индонезию — фрегат «Густи Нгурах Рай» и корвет «Франц Касисиепо».