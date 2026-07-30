Реабилитацию Малого Чертановского пруда провели на юге Москвы

Заммэра отметил, что водоем очистили от ила и отремонтировали конструкцию береговой полосы. «Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции пруд был полностью осушен, после чего специалисты извлекли иловый осадок объемом 8 тыс. куб. м. Ремонт береговой полосы протяженностью более 500 м выполнили методом торкретирования. Вначале демонтировали верхний слой берегового укрепления, провели зачистку бетонных конструкций, монтаж арматурной сетки, после чего заполнили ее напыляемой цементирующей смесью под давлением. Эта технология позволяет значительно повысить прочность конструкции и обеспечить ее длительную эксплуатацию», — пояснил Бирюков.