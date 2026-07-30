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Борские врачи пришили кисть пациента к животу для спасения от ампутации

19-летний пациент травмировался бензопилой.

Источник: Живем в Нижнем

Врачи Борской ЦРБ спасли кисть 19-летнего пациента от ампутации, пришив ее к животу. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Молодой человек травмировался при работе бензопилой. Спасала его руку целая бригада медиков: травматологи, анестезиологи-реаниматологи, сотрудники оперблока. Они обработали рану, а для закрытия дефекта и спасения кисти от осложнений и ампутации врачи пришили ее к коже живота.

«Через 4−6 недель кисть от живота отсекут», — уточнил Алексей Никонов.

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