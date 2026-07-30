Баскетболисты Хабаровского края начали Универсиаду с победы

Команда Хабаровского края успешно дебютировала на X Всероссийской летней Универсиаде. В турнире по баскетболу участвуют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Московской и Свердловской областей. Соревнования проходят в Сочи на федеральной территории «Сириус». Матч открытия турнира состоялся между командами Хабаровского края и Москвы, сформированной на базе действующего чемпиона АСБ «МАИ-МБА». Хабаровчане начали игру уверенно, заработав 13 очков к середине встречи. Потом москвичи вернулись в игру, сократив разницу до минимума. Однако подопечные тренера Константина Лопатина сумели победить. «Преимущество команды — наш характер. Мы представляем Дальний Восток, и нам не привыкать к перелетам и трудностям. Мы выходим на площадку, всегда готовые к борьбе, зная, что являемся андердогами. Но именно эта роль дает нам особую мотивацию — ведь зрелище неожиданной победы над любой из топовых команд студенческого баскетбола страны способно подарить болельщикам истинное наслаждение», — рассказал Константин Лопатин. Турнир продолжится до 4 августа. В следующем матче баскетболисты края встретятся с командой из Свердловской области 30 июля в 17:30.