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Леопард Памелы Андерсон стал «гражданкой» Китая

Самка дальневосточного леопарда, которой покровительствует голливудская актриса Памела Андерсон, теперь считается «гражданкой» Китая. Она постоянно перемещается между двумя странами, и фотоловушки фиксируют ее то в России, то в Китае. Теперь у нее «двойное гражданство». Пятнистую хищницу зовут Памела, она является одной из самых родовитых: в ее родословной Тайфун, Лорд и Мейерхольд. У нее уже двое.

Самка дальневосточного леопарда, которой покровительствует голливудская актриса Памела Андерсон, теперь считается «гражданкой» Китая. Она постоянно перемещается между двумя странами, и фотоловушки фиксируют ее то в России, то в Китае. Теперь у нее «двойное гражданство». Пятнистую хищницу зовут Памела, она является одной из самых родовитых: в ее родословной Тайфун, Лорд и Мейерхольд. У нее уже двое взрослых детенышей и четверо внуков. Российские и китайские ученые продолжают обмениваться данными и следить за состоянием популяции.