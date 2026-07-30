Леопард Памелы Андерсон стал «гражданкой» Китая

Самка дальневосточного леопарда, которой покровительствует голливудская актриса Памела Андерсон, теперь считается «гражданкой» Китая. Она постоянно перемещается между двумя странами, и фотоловушки фиксируют ее то в России, то в Китае. Теперь у нее «двойное гражданство». Пятнистую хищницу зовут Памела, она является одной из самых родовитых: в ее родословной Тайфун, Лорд и Мейерхольд. У нее уже двое взрослых детенышей и четверо внуков. Российские и китайские ученые продолжают обмениваться данными и следить за состоянием популяции.