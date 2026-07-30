Первые выходные августа: успеть увидеть цветение лотоса и научиться держать весло

Нежные лотосы Комарова еще продолжают свое цветение на водоемах Хабаровского края. Почему бы в предстоящие выходные лично не посмотреть на это одно из семи чудес региона? Например, в окрестностях села Галкина, тем более, что территорию у водоема совсем недавно благоустроили, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сюда же 1 августа состоится экскурсия (0+), во время которой ее участники узнают легенды и традиции, связанные с лотосом — символом мира, счастья, гармонии, любви, плодородия и долголетия.
А тех, кто захочет открыть для себя активный отдых, 1 августа приглашают в сплав по реке Обор (6+). Протяженность маршрута — 12 км, а особенность реки с отсутствием сложных перекатов позволит новичкам сосредоточиться на освоении весла, научиться держать равновесие или даже снять видеоролик для Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений».
Также в эту субботу можно отправиться в музей «Мир говорящих машин», где проведут аудиоспектакль «Слышу дальнего вблизи» (12+). Это история, написанная по реальным воспоминаниям посетителей и дарителей музея о том, как их семьи приезжали на Дальний Восток и какую роль в этой их новой жизни сыграла музыка и говорящие машины.
Еще первые выходные последнего летнего месяца запомнятся фестивалем «Золотая Ригма» (0+). Мероприятие для всех любителей книг и чтения будет проходить в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского на протяжении двух дней. Программа будет посвящена Году единства народов России и знакомству с культурой этносов, населяющих край. Пройдут творческие встречи с писателями и поэтами, презентации новых книг. Гости смогут насладиться литературно-музыкальной программой на открытой сцене с участием артистов и музыкантов, а также услышать выступления поэтов у открытого микрофона.
Или можно погрузиться в гастрономическую атмосферу в рамках тура в село Петропавловка, находящегося на берегу Малышевской протоки (0+). Посетители попробуют домашние пироги с черемухой, тыквенный суп-пюре, калиновый морс и вяленые помидоры с базиликом и чесноком. А также в рамках тура появится возможности посетить Свято-Петропавловский женский монастырь — единственный в Хабаровском крае.