Первые выходные августа: успеть увидеть цветение лотоса и научиться держать весло

Еще первые выходные последнего летнего месяца запомнятся фестивалем «Золотая Ригма» (0+). Мероприятие для всех любителей книг и чтения будет проходить в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского на протяжении двух дней. Программа будет посвящена Году единства народов России и знакомству с культурой этносов, населяющих край. Пройдут творческие встречи с писателями и поэтами, презентации новых книг. Гости смогут насладиться литературно-музыкальной программой на открытой сцене с участием артистов и музыкантов, а также услышать выступления поэтов у открытого микрофона.