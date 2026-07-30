Французский студент избежал тюрьмы за облизывание соломинки в Сингапуре

В Сингапуре французский студент избежал тюрьмы за ролик, в котором он облизал соломинку в автомате с апельсиновым соком и вернул ее обратно. Суд оштрафовал 19-летнего Дидье Гаспара Оуэна Максимилиана на 600 сингапурских долларов, или около 465 долларов США. Об этом сообщает Associated Press.
Молодой человек признал вину в нарушении общественного порядка. Видео он снял в торговом центре в марте, после чего опубликовал в соцсетях. Ролик быстро распространился в интернете, а в апреле студенту предъявили обвинение.
По этой статье французу грозило до трех месяцев тюрьмы. Прокуратура просила назначить ему максимальный штраф в две тысячи сингапурских долларов, однако суд учел смягчающие обстоятельства. Студент сам забрал облизанную соломинку, никто из посетителей ею не воспользовался, а доказательств причиненного людям вреда не было. Кроме того, он признал вину при первой возможности.
Адвокат заявил, что молодой человек глубоко раскаивается. Теперь миграционные власти решат, сможет ли он сохранить студенческий вид на жительство в Сингапуре.
В апреле KP.RU писал, что изначально французу могло грозить до двух лет заключения по дополнительному обвинению в причинении ущерба. После публикации ролика владелец автомата обратился в полицию. Компании пришлось продезинфицировать устройство и заменить все 500 соломинок. Позднее этот эпизод учли при вынесении приговора, но отдельного наказания за него не назначили.