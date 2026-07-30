Французский студент избежал тюрьмы за облизывание соломинки в Сингапуре

По этой статье французу грозило до трех месяцев тюрьмы. Прокуратура просила назначить ему максимальный штраф в две тысячи сингапурских долларов, однако суд учел смягчающие обстоятельства. Студент сам забрал облизанную соломинку, никто из посетителей ею не воспользовался, а доказательств причиненного людям вреда не было. Кроме того, он признал вину при первой возможности.