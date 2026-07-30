Мероприятия в честь Дня железнодорожника стартовали в Нижнем Новгороде

С 28 июля по 2 августа 2026 года в Нижнем Новгороде проходят торжества в честь Дня железнодорожника. Программа объединяет культурные, спортивные и благотворительные события — каждый найдёт что‑то интересное для себя. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.