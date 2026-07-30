Мероприятия в честь Дня железнодорожника стартовали в Нижнем Новгороде

С 28 июля по 2 августа 2026 года в Нижнем Новгороде проходят торжества в честь Дня железнодорожника. Программа объединяет культурные, спортивные и благотворительные события — каждый найдёт что‑то интересное для себя. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Старт празднованию дала выставка «Железнодорожная модель», открывшаяся 28 июля на втором этаже ЦДКЖ. Посетители могут увидеть более 150 авторских копий локомотивов и вагонов от ведущих моделистов России и воспитанников Детской железной дороги, а также действующий макет железной дороги из 48 модулей. Экспозиция открыта ежедневно с 10:00 до 18:00 вплоть до 2 августа, вход — свободный.
Важным событием стало открытие 29 июля памятника‑бюста Ивану Георгиевичу Макарову — начальнику станции Горький‑Товарный в годы Великой Отечественной войны. Монумент установили в микрорайоне Сортировочный.
31 июля в ЦДКЖ состоится социально‑экономический форум Горьковской магистрали, а также церемония награждения лучших сотрудников и концерт творческих коллективов.
Ключевым мероприятием станет благотворительный забег «Достигая цели!», который пройдёт 1 августа в парке культуры и отдыха имени 1 Мая (ул. Октябрьской революции, д. 31, м. Чкаловская). Начало — в 09:30. Все собранные средства направят на помощь тяжелобольным детям. Гостей ждут спортивные разминки, детские мастер‑классы, активности и выступления местных артистов. Вход свободный.
В тот же день на Детской железной дороге организуют шахматный турнир для ребят 8−14 лет. Регистрация стартует в 08:30, начало соревнований — в 09:00.
Завершающие торжества запланированы на 2 августа. На Малой Горьковской проведут торжественную линейку ко Дню железнодорожника, а перед каждым отправлением поездов в выходные дни гостей порадует анимационная программа.
Также 2 августа в микрорайоне Сортировочный (площадь перед Инженерным центром, ул. Гороховецкая, д. 12) пройдёт насыщенная культурная программа: в 09:30 выступит духовой оркестр ЦДКЖ, в 10:00 состоится торжественный митинг у памятника «Воинам‑железнодорожникам», а в 11:00 творческие коллективы ЦДКЖ представят программу «Под стук колёс».