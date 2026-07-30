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Электросамокаты в Алматы будут парковать по новым правилам

В Алматы разработали обновленный проект организации дорожного движения, который впервые комплексно регулирует использование средств индивидуальной мобильности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Документ 30 июля 2026 года представил на заседании маслихата глава управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев.

Известно, что проект предусматривает единые требования к размещению парковок для электросамокатов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности.

Теперь для операторов проката стоянки будут организовываться на договорной основе, что позволит упорядочить размещение транспорта в городе.

При этом жители смогут бесплатно пользоваться этими парковочными зонами для своих личных самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, документ устанавливает единые правила эвакуации и хранения транспортных средств, а также порядок установки шлагбаумов и защитных ограждений во дворах.

При этом обязательным условием остается беспрепятственный проезд автомобилей скорой помощи, пожарных и других экстренных служб.

Ранее для жителей города появилась хорошая новость: теперь им разрешат бесплатно парковать автомобиль возле дома.