У диджея Димы Джаста из Екатеринбурга внезапно остановилось сердце

— Он умер в Саратовской области. говорят, что сердце. У него было большое сердце, которое вмещало так много любви. Я не могу поверить, что оно не выдержало. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы транспортировать его домой в Екатеринбург. Дальше мы объявим дату прощания, — сказано в посте.