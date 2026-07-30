У диджея Димы Джаста из Екатеринбурга внезапно остановилось сердце

Внезапно умер диджей из Екатеринбурга Дима Джаст — у него не выдержало сердце. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила невеста Дмитрия Полина Ладина. Музыкант много лет состоял в диджейском объединении «BEAT/овка» и часто выступал со своими авторскими диджей-сетами в Екатеринбурге. Дмитрию было 39 лет.
— Он умер в Саратовской области. говорят, что сердце. У него было большое сердце, которое вмещало так много любви. Я не могу поверить, что оно не выдержало. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы транспортировать его домой в Екатеринбург. Дальше мы объявим дату прощания, — сказано в посте.
Полина Ладина также поделилась, что у них с Дмитрием была запланирована роспись в ЗАГСе на 28 августа, а 5 и 6 сентября они должны были отметить свадьбу.