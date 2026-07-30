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Медведь разорил дачный участок в СНТ «Сокол» в Красноярском крае

В дачном товариществе «Сокол» в районе поселка Снежница Красноярского края медведь зашел на участок, расположенный у лесного массива, и разорил его.

В дачном товариществе «Сокол» в районе поселка Снежница Красноярского края медведь зашел на участок, расположенный у лесного массива, и разорил его. Хищник поломал кусты и объел ягоду, рассказал «7 каналу Красноярск» председатель СНТ Алексей Карелин.

Сейчас садоводы ждут охотоведов — те должны установить, куда ушел медведь и есть ли опасность для людей. Дачники обеспокоены: инцидент случился недалеко от тропы, по которой ходят за питьевой водой к таежному ключу. К тому же пострадавший участок находится у небольшого озера, где летом отдыхают дети.

Как отмечают жители СНТ, медведи в их товариществе появляются редко, несмотря на близость тайги. При этом соседняя станция Рябиновая сталкивается с визитами хищников регулярно.

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