Медведь разорил дачный участок в СНТ «Сокол» в Красноярском крае

Сейчас садоводы ждут охотоведов — те должны установить, куда ушел медведь и есть ли опасность для людей. Дачники обеспокоены: инцидент случился недалеко от тропы, по которой ходят за питьевой водой к таежному ключу. К тому же пострадавший участок находится у небольшого озера, где летом отдыхают дети.