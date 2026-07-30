В Зиме и Саянске полиция проверила более 30 иностранцев, выявлены нарушения

В Зиме и Саянске сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии провели рейды в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант».
В проверках участвовали оперативники Центра по противодействию экстремизму, Управления по вопросам миграции, УЭБиПК и ГУФСИН. Они посетили места компактного проживания иностранных граждан, а также объекты торговли и общественного питания, где используют иностранную рабочую силу.
Всего установлен и проверен правовой статус более 30 иностранцев.
Некоторые из них привлечены к административной ответственности по статье 18.11.1 КоАП РФ за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Ещё несколько человек оштрафованы по части 1 статьи 18.11 КоАП РФ за уклонение от иммиграционного контроля.
Каждому нарушителю назначен штраф в размере 2 тысяч рублей, сообщает Байкал24.
Обследовали организации, привлекающие иностранных граждан к труду, и оценили соблюдение работодателями миграционных требований.
В ГУ МВД по Иркутской области подчеркнули, что подобные рейды проводятся на регулярной основе и направлены на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.
— Мы проводим профилактическую работу с иностранными гражданами, разъясняем им требования законодательства и предупреждаем об ответственности за совершение экстремистских преступлений и правонарушений, — отметили в ведомстве.
Профилактические мероприятия на территории региона продолжаются.