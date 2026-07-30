В Зиме и Саянске полиция проверила более 30 иностранцев, выявлены нарушения

Некоторые из них привлечены к административной ответственности по статье 18.11.1 КоАП РФ за уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Ещё несколько человек оштрафованы по части 1 статьи 18.11 КоАП РФ за уклонение от иммиграционного контроля.