Крымский мост сейчас — обстановка на утро четверга

«9:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ночью движение по Крымскому мосту было перекрыто в течение часа.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.