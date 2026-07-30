Более 15 тысяч жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю после укусов клещей за медицинской помощью обратились 366 жителей региона, среди них 20 детей.
С начала сезона число пострадавших достигло 15 148 человек.
Клещевые инфекции выявили у 317 жителей края, включая 51 ребенка. Клещевой вирусный энцефалит диагностировали у 174 человек, боррелиоз — у 130, сибирский клещевой тиф — у 10. Также зарегистрированы два случая эрлихиоза и один случай анаплазмоза.
В краевом Роспотребнадзоре предупредили, что сезон активности клещей продолжается, и призвали жителей соблюдать меры предосторожности.
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