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Более 15 тысяч жителей Красноярского края пострадали от укусов клещей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю после укусов клещей за медицинской помощью обратились 366 жителей региона, среди них 20 детей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последнюю неделю после укусов клещей за медицинской помощью обратились 366 жителей региона, среди них 20 детей.

С начала сезона число пострадавших достигло 15 148 человек.

Клещевые инфекции выявили у 317 жителей края, включая 51 ребенка. Клещевой вирусный энцефалит диагностировали у 174 человек, боррелиоз — у 130, сибирский клещевой тиф — у 10. Также зарегистрированы два случая эрлихиоза и один случай анаплазмоза.

В краевом Роспотребнадзоре предупредили, что сезон активности клещей продолжается, и призвали жителей соблюдать меры предосторожности.

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