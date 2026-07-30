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Зимние каникулы в российских школах будут короче, чем в прошлом году

Зимние каникулы в российских школах будут на день короче, чем в прошлом году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Рекомендованная продолжительность зимних каникул в российских школах в новом учебном году будет короче на один день по сравнению с прошлым учебным годом, выяснил корреспондент РИА Новости.

Согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, в новом учебном году зимние каникулы предлагается провести с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

В 2025/26 учебном году школам России было рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января.

В пресс-службе министерства просвещения ранее сообщили, что в 2026/27 учебном году для учащихся 1−11 классов при системе обучения по четвертям осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года.