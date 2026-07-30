Зимние каникулы в российских школах будут короче, чем в прошлом году

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Рекомендованная продолжительность зимних каникул в российских школах в новом учебном году будет короче на один день по сравнению с прошлым учебным годом, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, в новом учебном году зимние каникулы предлагается провести с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
В 2025/26 учебном году школам России было рекомендовано провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января.
В пресс-службе министерства просвещения ранее сообщили, что в 2026/27 учебном году для учащихся 1−11 классов при системе обучения по четвертям осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года, летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года.
Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года.