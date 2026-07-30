«Они вроде бы живые»: почему в Новосибирске спиливают внешне здоровые деревья

Главной темой обсуждения стала гибель лиственничной аллеи на улице Мичурина, планы по её замене и ситуация с озеленением в округе в целом.
Главный убийца — соль на дорогах
Почему вдруг начали гибнуть вековые лиственницы, которым больше 60 лет? Ответ чиновников однозначен: всему виной противогололёдные реагенты, которые город начал активно использовать.
«Этим лиственницам досталось за последние 5−6 лет, когда мы начали использовать качественные, эффективные реагенты для дорог. Они достаточно губительно сказались на этой аллее. Если мы посмотрим на лиственницы в Центральном парке, куда попало меньше соли, или на Красном проспекте — там они чувствуют себя прекрасно. Всё дело именно в засолении почвы. Это один из самых губительных факторов для насаждений», — объяснила Светлана Гижицкая.
Она также опровергла распространённое мнение о том, что лиственница не подходит для сибирского климата:
«Лиственница — это светлохвойная порода. Она обладает максимальной засухоустойчивостью среди всех хвойных деревьев. Она встречается на Юго-Восточном Алтае, где чувствует дыхание монгольских пустынь. Не выдержала она в Новосибирске именно засоления, а не жары».
Сколько деревьев спилят и что появится вместо них
Из 64 деревьев на проблемном участке удалось спасти только 34. Их два года отливали и ухаживали за ними — это дало результат. Остальные порядка 80 экземпляров, с учётом сухостоя, пойдут под снос.
«Две трети деревьев погибли. Высаживать будем чуть больше, если считать ещё и кустарники. Для этой ситуации разработан проект “парковой аллеи” — концепция открытого дисперсного парка. Проектом предусмотрена высадка не только молодых лиственниц, но и цветущих кустарников и деревьев. Аллея станет более разнообразной, разновозрастной и разновидовой», — рассказала Светлана Гижицкая.
По словам Дмитрия Есикова, работы начнутся уже в августе:
«Первый этап — снос деревьев. Лиственницы сухие — однозначно под замену. Я планирую, что где-то в августе мы будем осуществлять снос, а дальше — посадку новых насаждений согласно проекту».
Почему спиливают «живые» берёзы?
Одна из самых частых жалоб от новосибирцев — когда под топор идут деревья, которые внешне выглядят вполне здоровыми. Недавно такая ситуация произошла на улице Дуси Ковальчук, где спилили берёзы.
«Очень много негатива и жалоб посыпалось: “Почему вы сносите берёзы? Они вроде бы живые”. Но специалисты обследовали — внешне выглядит нормально, а внутри уже повреждения. Появился короед, усыхание, негативное воздействие реагентов. И во избежание того, что дерево может обрушиться летом, специалисты признают его аварийным. Это болезненное решение для нас. Мы тоже стараемся сохранить. Если есть надежды — обрезаем засохшие части, даём шанс. Но если наклон критический — безопасность людей превыше всего», — подчеркнул Дмитрий Есиков.
Он напомнил о недавних ураганах, которые повалили в городе десятки деревьев:
«Вы сами видели ураганы — сколько деревьев попадало. Внешне выглядят нормально, а внутри повреждены, не могут противостоять стихии».
Как принимают решение о сносе
Чиновники уверяют: решение о вырубке принимается не по чьей-то прихоти, а на основе строгого регламента и коллегиально.
«Ни у кого из городских служб нет задачи вырубить здоровые деревья. Так не бывает. В регламенте есть чёткая шкала: усыхание кроны, усыхание верхушки, повреждение ствола, обрыв корней, усиливающийся наклон. Это всегда коллегиальное решение. Не может быть так, чтобы решение принимал один человек. Привлекаются специалисты из районов, проектной дирекции, иногда из университетов и НИИ», — говорит Светлана Гижицкая.
При этом в администрацию округа регулярно поступают сигналы от самих горожан.
«Граждане звонят: “Обнаружили такое-то дерево по такому-то адресу”. Выезжают специалисты, смотрят, делают заключение. И только на основании этого принимаем решение», — добавил Дмитрий Есиков.
Если вы видите аварийное дерево, можно сообщить о нём в управу — специалисты выедут на проверку.
Новый реагент: обещают меньше вреда, но соль никуда не денется
Одна из причин гибели деревьев — реагенты, которые сыплют на дороги зимой.
«Мы хотим заменить “Бионорд” на новый материал — специальную крошку, которая растворяет снег и лёд. Она полностью растворяется, после зимы её не выгребают, как отсев. Но он дороже. Соль в нём есть, негативное воздействие на деревья тоже есть, но никуда от этого не уйдём. Упор будем делать именно на тротуары, на газоны и дороги будем стараться сыпать меньше. У людей шипы на колёсах есть, а люди неподготовленные — когда гололёд, ходить невозможно. Безопасность людей превыше всего», — объяснил Дмитрий Есиков.
Не только деревья: газоны, бордюры и кустарники
Власти уверяют, что подход к озеленению в этом году — комплексный. Не просто спиливают старое и сажают новое, а меняют всё вокруг.
«В этом году запланировали замену газонов на 5 000 кв. м. Это улицы Центральная, Достоевского, Семьи Шамшиных, Орджоникидзе, Державина. Идёт комплексная замена: не только сам газон, но и бордюр — как может быть новый газон и разрушенный бордюр? Где-то надо подсадить дерево. Задача — не просто сделать замену, а успеть отлить, чтобы к зиме и газон, и деревья подготовились. Срок — до конца августа», — отчитался Дмитрий Есиков.
Уже сейчас в округе высажено 123 декоративных кустарника на Сибирской и Вокзальной магистрали.
Чиновники уточнили, что теперь деревья для озеленения города выращивают в муниципальном питомнике МАУ «Горзеленхоза».
«Новый посадочный материал — из нашего питомника. Это наши деревья, наши саженцы. Материал живой, проходит проверку, за ним следят. В дальнейшем обеспечен уход, полив и все необходимые мероприятия. Раньше мы закупали где-то, а теперь питомник наш — стало лучше. Специалисты смотрят, какое дерево в каком месте лучше подойдёт, и сажают именно исходя из этого», — рассказал Дмитрий Есиков.
В администрации подчеркнули: работы по озеленению не ограничиваются центром.
«Город у нас без окраин. Люди живут везде. Поэтому стараемся обследовать и менять газоны не только в центре, но и подальше от центра. Потому что без зелени совсем нельзя — каменные джунгли тяжёлые, никуда от этого не денешься», — резюмировал Дмитрий Есиков.