«Они вроде бы живые»: почему в Новосибирске спиливают внешне здоровые деревья

«Мы хотим заменить “Бионорд” на новый материал — специальную крошку, которая растворяет снег и лёд. Она полностью растворяется, после зимы её не выгребают, как отсев. Но он дороже. Соль в нём есть, негативное воздействие на деревья тоже есть, но никуда от этого не уйдём. Упор будем делать именно на тротуары, на газоны и дороги будем стараться сыпать меньше. У людей шипы на колёсах есть, а люди неподготовленные — когда гололёд, ходить невозможно. Безопасность людей превыше всего», — объяснил Дмитрий Есиков.