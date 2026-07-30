Пять педагогов Хабаровского края прошли во 2 тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».
Подведены итоги первого тура федерального заочного этапа конкурса «Сердце отдаю детям — 2026». Задачи конкурса — выявление и поддержка талантливых педагогов и повышение престижа профессии — соответствуют целям федерального проекта «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Организаторами конкурса являются Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования. Федеральный оператор конкурса — Центр всестороннего развития детей «Прогресс», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
В результате экспертной оценки определены участники, которые продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства в десяти номинациях конкурса. По итогам оценки конкурсных материалов сформирован рейтинг участников по каждой номинации. Жюри определило лучших из лучших, чьи профессиональные достижения и педагогические наработки получили наивысшую оценку экспертов.
Во второй тур прошли пять педагогов из Хабаровского края. В номинации «Наставничество в дополнительном образовании» примет участие старший педагог допобразования Дворца творчества детей и молодежи Комсомольска-на-Амуре, абсолютный победитель регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям — 2026» Владимир Асташенков.
Пять педагогов Хабаровского края прошли во 2 тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Пять педагогов Хабаровского края прошли во 2 тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Пять педагогов Хабаровского края прошли во 2 тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Пять педагогов Хабаровского края прошли во 2 тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
Пять педагогов Хабаровского края прошли во 2 тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
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Александра Чикватадзе из детско-юношеского центра «Восхождение» г. Хабаровска выступит в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности».
Участником номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» станет Галина Макаренко из краевой школы-интерната № 2, а номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» — Виталий Бабий из детского технопарка «Кванториум» г. Комсомольска-на-Амуре.
В номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности» выступит из дворца детского творчества «Маленький принц» г. Хабаровска Павел Белых.
С 31 июля по 11 августа участники, прошедшие во второй тур федерального заочного этапа, представляют видеообращение и выполняют тестовое онлайн-задание.
По итогам второго тура будут определены финалисты, которые продолжат борьбу за звание лучшего педагога дополнительного образования.