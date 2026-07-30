Пять педагогов Хабаровского края прошли во 2 тур Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

Участником номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» станет Галина Макаренко из краевой школы-интерната № 2, а номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» — Виталий Бабий из детского технопарка «Кванториум» г. Комсомольска-на-Амуре.