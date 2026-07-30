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«Театральная неделя» пройдет в парке «Зарядье» 1−9 августа

В парке «Зарядье» с 1 по 9 августа состоится «Театральная неделя», сообщается в Telegram-канале парка.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 по 9 августа 2026 года в парке “Зарядье” пройдет “Театральная неделя” — специальная программа и кульминация всероссийского марафона-фестиваля театров “Россия — Театр — Общество”. Проект проходит в год 150-летия Союза театральных деятелей РФ и призван представить театр как единое культурное пространство страны — живое, современное, многонациональное и открытое каждому зрителю», — говорится в публикации.

Как уточняется, каждый день «Театральной недели» будет посвящен одному из федеральных округов.

«Театры представят широкому зрителю, как соединяются история и современность, национальные художественные традиции и новые сценические формы. А 9 августа участники встретятся в большом сводном гала-концерте, символизирующем единство театрального пространства нашей страны», — отмечается в сообщении.

В «Зарядье» добавили, что в специальной фестивальной программе примут участие самые известные уличные театры страны: театральная компания «Трикстер», театр «Пэжо», «Пластилиновый дождь», театр-улица Ларамбла и другие.

«Главной площадкой ежедневной вечерней программы станет сцена Большого амфитеатра. В 20:00 здесь будут проходить гала-концерты, составленные из лучших фрагментов спектаклей театров страны. Фестивальная жизнь охватит всю территорию “Зарядья”. Спектакли, уличные представления, пластические и визуальные постановки, масочные шествия, мастер-классы, выставки и интерактивные программы пройдут в Малом амфитеатре, Заповедном посольстве, у медиацентра, у Подземного музея и на других площадках парка», — заключили в «Зарядье».