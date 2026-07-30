«Театральная неделя» пройдет в парке «Зарядье» 1−9 августа

«Главной площадкой ежедневной вечерней программы станет сцена Большого амфитеатра. В 20:00 здесь будут проходить гала-концерты, составленные из лучших фрагментов спектаклей театров страны. Фестивальная жизнь охватит всю территорию “Зарядья”. Спектакли, уличные представления, пластические и визуальные постановки, масочные шествия, мастер-классы, выставки и интерактивные программы пройдут в Малом амфитеатре, Заповедном посольстве, у медиацентра, у Подземного музея и на других площадках парка», — заключили в «Зарядье».